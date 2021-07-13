شكرا لمتابعة خبر عن المسند: متوقع أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع رئيس لجنة تسمية الحالات، عبدالله المسند، أن تكون رياح البوارح اليوم نشطة وقد تثير بعض الغبار على جنوب العراق والكويت وربما أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار المسند أن الرياح ستكون شمالية غربية نشطة على معظم الساحل الغربي للمملكة وقد تثير بعض الغبار.

وذكر أن بعض السحب المتفرقة قد تتشكل وربما يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان.

كما توقع حالة مطرية صيفية مميزة تؤثر على جنوب المملكة، وقد تمتد حتى جنوبي منطقة الرياض وعلى اليمن وعمان تبدأ جنوباً من يوم غد، وذروتها الأحد القادم، وتستمر لبضعة أيام.

وأضاف : وعليه من يرغب بزيارة جازان، نجران، عسير، الباحة، الطائف في هذه الأيام قد يصادف أمطارا مميزة.