شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة فتاة تكسر حاجز التأتأة لتصبح متحدثة له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حولت فتاة في جدة تعاني من التأتأة مشكلتها إلى قصة نجاح ، حيث تغلبت وكسرت حاجز الصمت وأصبحت متحدثة للمتلعثمين.

وقالت نجود فارع باحثة وناشطة اجتماعية في مجال التوعية بالتأتاة أنها تسعى لرفع الوعي تجاه المتلعثمين وتوضيح حقوقهم للمجتمع.

وأضافت الفتاة "كلنا نستطيع أن نكون أفضل ونتغلب على الصعاب بإيماننا بنفسنا وحبنا لذاتنا", مشيرة إلى أن التأتأة والاضطراب عند خروج الكلام والتحدث قد يسبب فقدان الثقة لكنها تجاوزت حدود الثقة واعتلت المنصات لتحكي قصتها.

وأكدت أنها شاركت في عدة دورات أبرزها دورة التغلب على تحديات الحياة ، وشاركت في أكثر من ٦٠ دورة، كما تتميز في التعبير والكتابة مبينة أنهما علاجا للتأتأة حيث يمكن تفريغ ما لايمكن قوله باللسان.

وأشارت إلى أنها تقضي أوقات الفراغ مع شقيقتها حيث يقومان بصناعة الأساور من الخرز وتتطلع بأن تصبح مصممة مجوهرات في المستقبل