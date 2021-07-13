شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق تحذر قائدي المركبات بجازان: رياح وعوالق ترابية تسبب تدني الرؤية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات بمنطقة جازان من تقلب أحوال الطقس والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال أمن الطرق أن منطقة جازان تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ،ودعت مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيها، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة جازان بأنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وضمد ، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.