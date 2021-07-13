شكرا لمتابعة خبر عن الإفتاء تكلف 4 مشايخ للرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كلفت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الثلاثاء، 4 مشايخ، بالرد هاتفيًا على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1442هـ.

وقالت الرئاسة أن أسماء المشايخ المكلفين بذلك، وهم الشيخ عبدالسلام السليمان، وعبدالله الطيار، وعبدالله الحمود، وعيد الشمري، منوهة بإتاحة طلب الاستفتاءات والاستفسارات الشرعية عن طريق تطبيق "اسألني" على الأجهزة الذكية، كما نشرت أرقام هواتف مخصصة لكل شيخ من المشايخ الأربعة، لتلقي أسئلة المستفتين من الحجاج.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.