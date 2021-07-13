شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أديس أبابا (صدى):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا مندوب المملكة لدى الاتحاد الإفريقي سامي بن جميل عبدالله أن المملكة تكثف جهودها لإعادة 50 مواطنا عالقا في إثيوبيا، وذلك بعد بيان وزارة الداخلية الأخير بوضع عدد من الدول على القائمة الممنوعة السفر منها وإليها

وأوضح السفير أن المواطنين راجعوا سفارة المملكة منذ الإثنين 5 يوليو وحتى اليوم أكثر من 50 مواطنا راغبين في العودة إلى أرض الوطن امتثالا لقرار وزارة الداخلية، وقد قامت السفارة بتسجيل بياناتهم وأرقام التواصل معهم.

وأضاف أن السفارة بالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية السعودية قدمت طلب للحصول على تصريح لفتح رحلة الخطوط السعودية ليوم الخميس 15 يوليو 2021 لسفر المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة.