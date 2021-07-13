شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة" تحدد 4 ممنوعات على الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

حددت وزارة الحج والعمرة، 4ممنوعات لا يسمح للحجاج بها في مرحلة طواف القدوم، منها اصطحاب الأمتعة عند الدخول إلى المسجد الحرام لأداء الطواف.

وأشارت إلى أنه يًمنع الحجاج من الانتظار في المسجد الحرام لأداء الصلوات، بالإضافة إلى عدم السماح بالحجز في الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام والتوجه منها مباشرة لطواف القدوم.

كما أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لن يسمح للحجاج بالتوجه من مراكز التجمع والاستقبال إلى الحرم المكي الشريف إلا في الموعد المحدد لهم في المسار الالكتروني.

ويذكر أن وصول الحجاج إلى الحرم المكي الشريف سيقتصر على الحافلات التابعة للنقابة العامة للسيارات القادمة من مراكز الاستقبال.