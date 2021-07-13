شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ‏إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول بالمسجد الحرام، لمواكبة خطة الرئاسة لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه جرى إعادة ترتيب الملصلقات البالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وملصقات مصليات ركعتي الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأوضح "الحجيلي" أن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

ويأتي ذلك بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.