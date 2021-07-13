شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني: إصدار فاتورة لا يوجد عليها شروط الضمان يعتبر مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح القانوني المختص بالعقود التجارية محمد المزين، اليوم الثلاثاء، أن إصدار فاتورة لا يوجد عليها شروط الضمان يعتبر مخالفة.

وقال المزين خلال برنامج " الشارع السعودي " إنه يجب أن يكتب البائع على الفاتورة شروط الضمان بشكل دقيق ويجب على المشتري التأكد منها عند استلام الفاتورة.

وأشار إلى أنه يجب الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو صورة منها، وفي حال فقدها يمكن الرجوع على الوكيل برقم الكود الموجود على المنتج واستخراج بدل فاقد، مؤكدًا أن الفاتورة تحل محل العقد.