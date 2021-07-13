شكرا لمتابعة خبر عن ملابسات فيديو سيارة الفتاة التي تركتها وسط الطريق وذهبت لإحدى الصرافات بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

كشفت مصادر ملابسات مقطع فيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة متوقفة في منتصف الشارع، وقيل إنها لفتاة تركتها وسط الطريق بالعكس في أحد طرق منطقة تبوك ،وذهبت لإحدى الصرافات.

وأوضح المصدر أن ما جرى تداوله غير صحيح، مشيراً إلى أن المركبة تعود لوافد وكانت متوقفة في أحد المواقف الجانبية على الطريق بتبوك؛ وتدحرجت إلى أن وقفت في منتصف الطريق بشكل عكسي.

وأضاف أن بأن الحادثة وقعت في مدينة تبوك بالشارع الفاصل بين طريق العليا ومستشفى الملك سلمان العسكري، نافياً كل الشائعات التي دارت حولها.