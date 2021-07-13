شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تعتزم تنفيذ مشروع للسيطرة على الحيوانات الضالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تخطط أمانة منطقة الرياض للتعاقد مع شركة مختصة بالخدمات البيئية لتنفيذ مشروع الوقاية الصحية بمدينة الرياض من خلال القيام بكافة أعمال وخدمات الوقاية الصحية للتعامل والسيطرة على الحيوانات الضالة ضمن حدود مدينة الرياض الجغرافية.

وفي وقت سابق، وجه أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف على خلفية حادثة نهش كلاب ضالة لطفلة في ضاحية الواشلة جنوب غربي الرياض مطلع شعبان الماضي بتشكيل لجنة عاجلة لبحث مسببات الحادثة.

ودعت اللجنة لضرورة تنفيذ حملات مكثفة داخل النطاق العمراني لاستقصاء الكلاب الضالة والتكامل مع الجهات المختصة خارج النطاق وإزالة جميع الحيوانات النافقة من الأراضي المحيطة بالمزارع.

كما أوصت بتشكيل فريق مختص يحدد احتياجات عمل مكافحة الحيوانات الضالة في نطاق بلديات المنطقة والتأكيد على أهمية الدور التوعوي لتوضيح خطورة رمي الجيف وبقايا الأطعمة للحيوانات الضالة بطريقة عشوائية.