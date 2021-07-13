شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..حارس أمن يدعي صدور أصوات غريبة بمبنى مهجور في مكة: "وربي جننوني" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ادعى حارس أمن صدور أصوات غريبة في مبنى مهجور بمكة المكرمة، زاعما أن "المكان مسكون" على حد قوله.

ووثق حارس الأمن مقطع فيديو، أثناء وجوده داخل المبنى، وهو خالٍ من أي شخص، ونشره معلقا: "وربي جننوني".

وأظهر المقطع انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ وعودتها مرة ثانية حينما قال: "إذا في أحد هنا اثبت وجودك بأي علامة".

وشكك متداولو المقطع في مدى صحته، مرجحين أنه قد يكون مقطع تمثيلي بهدف الشهرة وزيادة المتابعين فقط.