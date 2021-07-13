الشيخ السند: التلفظ بـ«المنوي» لا يشرع إلا في موضعين

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إنه تكفي النية عند ذبح الشخص للأضحية عن نفسه أو عن أهل بيته، لكن الأفضل التلفظ بـ«المنوي» عنه.

وأضاف الشيخ السند، إلى برنامج «يستفتونك»، المذاع على قناة «الرسالة»، أن التلفظ بـ«المنوي» لا يشرع إلا في موضعين، في الأضحية وفي نسك الحج أو العمرة.

وأوضح أنه إذا قام الشخص بذبح أضحيته دون التلفظ واكتفى بالنية فإنه يجزى، وإذا قام الجزار بذبح الأضحية قبل حضوره فإنه يكفي لأنه نوى بالقلب، والأفضل الاقتداء بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم؛ حيث تلفظ بـ«المنوي» عند ذبح أضحيته.

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