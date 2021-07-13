جواز سفر العمالة المنزلية وتأشيرة الخروج والعودة.. «أبشر» تجيب عن 5 أسئلة

الرياض - محمد عبدالله - أجابت منصة أبشر عن أبرز 5 أسئلة متعلقة بالاستعلام عن رصيد المدفوعات ومراجعة قطاع الأحوال المدنية، وتحديث معلومات جواز السفر للمقيمن ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أبرز الأسئلة.

وأوضحت منصة أبشر أن الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات يتم من خلال الدخول على أبشر ثم اختيار «خدماتي» ثم «استعلامات» و«الخدمات العامة» ومن ثم «الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي».

وأكدت المنصة أن تجديد جواز سفر العمالة المنزلية لا يتم من خلال أبشر، وإنما من خلال سفارة بلدها، وبعد ذلك يتم تحديث معلومات الجواز الجديد من خلال أبشر.

وأشارت أبشر إلى أن تفويض مراجعة مكاتب الأحوال المدنية لا يتطلب موافقة المفوض له ويتم مباشرة بعد إدخال بيانات المفوض له لتنفيذ الخدمة.

ويمكن معرفة حالة تأشيرة الخروج والعودة من خلال تسجيل المستفيد الدخول على حسابه في أبشر ثم اختيار «العمالة» ثم الضغط على «الاستعلامات» ثم اختيار «حالة تأشيرة الخروج والعودة».

وأوضحت منصة أبشر أنه يمكن تفعيل التسجيل في المنصة من جهاز الخدمة الذاتية من خلال تسجيل الدخول على المنصة بإدخال رقم الهوية في خانة المستخدم، وكلمة المرور المرسلة على جوال المستفيد من جهاز الخدمة الذاتية وإكمال عملية التسجيل.

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