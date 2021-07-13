أهالي الفيضة بالبكيرية يطالبون بترميم الجامع.. و«الشؤون الإسلامية» ترد

الرياض - محمد عبدالله - يتطلّع أهالي مركز الفيضة، التابع لمحافظة البكيرية بالقصيم، إلى صيانة وترميم جامع الفيضة والذي مضى على إنشائه 27 عامًا، إلا أن المطالبات لا تزال دون حلول تُذكر من قبل الجهة المسؤولة.

فيما أوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم، أن الجامع من ضمن المشاريع التي تم رفعها بطلب اعتمادها حسب الاعتمادات المالية والألوية والأهمية.

وتلقت «عاجل» شكوى من الأهالي أوضحوا فيها أن الجامع بحاجة ماسة إلى الصيانة والترميم والفرش من قِبل الجهة المسؤولة، قائلين: «حاولنا عدة مرات مع فرع الشؤون الإسلامية بمحافظة البكيرية بتوجيه صيانة وترميم وتبديل الفرش للجامع، إلا أن الوضع لا يزال بالجامع كما هو دون حلول تُذكر».

وناشد عدد من المصلين وأهالي المركز، عبر «عاجل»، أهل الخير، التكفل بترميم الجامع بعد فشل محاولاتهم في إدراجه ضمن خطط الصيانة والترميم على حساب الجهة المسؤولة.

من جانبه، أوضح مسؤول مطلع بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم لـ«عاجل»، أن جامع مركز الفيضة من ضمن المشاريع التي تم رفعها بطلب اعتمادها حسب الاعتمادات المالية والأولوية والأهمية.

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