جامعة تبوك: استمرار العمل بمركز لقاح كورونا خلال إجازة الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة تبوك استمرار العمل بمركز لقاحات كورونا بمقر الجامعة، يوميا، خلال إجازة عيد الأضحى، من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساءً.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- أن العمل في مركز اللقاحات بجامعة تبوك، مستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك يومياً، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021م، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.

كانت جامعة تبوك، أعلنت في يونيو الماضي، توفير لقاحات كورونا للطلبة والطالبات، عن طريق تطبيق «خدماتي»، داعية إلى التطعيم لحماية الطالب وأسرته.

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جامعة تبوك تعلن توفير لقاح كورونا للطلاب عبر تطبيق «خدماتي»