استشارية تحدد موعد الوصول للمناعة المجتمعية بجرعتي لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - توقعت استشارية الأمراض المعدية، د. حوراء البيات، وصول المملكة إلى مناعة مجتمعية بإعطاء جرعتين من لقاح كورونا، بحلول نهاية عام 2021.

وقالت الدكتورة البيات لبرنامج «هنا الرياض» المذاع على «الإخبارية» إن إعلان وزارة الصحة إعطاء 50 بالمائة من سكان المملكة الجرعة الأولى من اللقاح يعنى بداية الوصول إلى بر الأمان، لكننا نحتاج إلى 5 ملايين جرعة أخرى للوصول إلى المناعة المجتمعية وتحصين 70 بالمائة من السكان بجرعة واحدة من اللقاح.

وأضافت أن الطموح الآن هو الوصول الى المناعة المجتمعية بتطعيم 70 بالمائة من السكان بجرعتين من اللقاح وليس جرعة واحدة، وهو متوقع حدوثه بنهاية عام 2021.

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