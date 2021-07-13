التعليم تضيف أيقونة بدل ترحيل في نظام فارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتاحت وزارة التعليم أيقونة “بدل ترحيل” في نظام فارس وتتيح خدمة – بدل ترحيل- التقديم للحصول على المستحقات المالية الخاصة بالترقيات للكوادر الإدارية من مدينة لأخرى وفق بنود مخصصة.

حركة النقل الخارجي

فيما حددت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء 3-12-1442 آخر موعد للتظلم إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.

وفي يونيو الماضي، أعلن نظام فارس بدء استقبال عملية إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الحركة لعام 1442-1443، وفق الآلية التي حددتها وزارة التعليم وعممتها على الإدارات التعليمية، بداية من فتح مرحلة التسجيل والتحقق من البيانات.

التسجيل عبر نظام فارس

وأوضحت وزارة التعليم أن تسجيل الرغبات على رابط نظام فارس الجديد سوف يستمر حتى الثاني من شهر ذي القعدة 1442 (رابط التسجيل)، ويمكن إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي بحد أقصى 20 رغبة، ويمكن أن يكتفي راغبو النقل بتسجيل رغبة واحدة فقط، ضمن إجراءات المرحلة الثانية من حركة النقل، مع الالتزام بالمواعيد التي تم إقرارها في الجدولة الزمنية المعلن عنها خلال مرحلة فتح التقديم الإلكتروني.

كما حددت وزارة التعليم تاريخ 3-12-1442 آخر موعد للتظلم إلكترونياً على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.



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