ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الصباحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط من جديد، صباح اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضه للمرة الأولى في ثلاث جلسات أمس الاثنين، حيث قامت السوق بتقييم توقعات الطلب وسط عودة انتشار فيروس كورونا المستجد.

خام تكساس الوسيط

وصعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك 0.3٪ بعد انخفاضها 0.6٪ يوم أمس لتستقر بالقرب من 74 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام برنت فوق 75 دولاراً للبرميل.

تأثير فيروس دلتا

ويزيد انتشار متغير دلتا بسرعة من آسيا إلى الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع في الإصابات وتجديد عمليات الإغلاق، إلى جانب حالة عدم اليقين بعد أن أنهت “أوبك+” محادثات الأسبوع الماضي دون اتفاق حول مستويات الإمداد لشهر أغسطس.

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