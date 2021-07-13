فلكية جدة: اقتران الزهرة بالمريخ بالأفق الغربي اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء، اقتران الزهرة بالمريخ بالأفق الغربي.

اقتران الزهرة بالمريخ

وذكرت الجمعية، في بيان لها، أن اقتران الزهرة بالمريخ بالأفق الغربي سيفصل بينهما نصف درجة فقط في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضافت الجمعية الفلكية بجدة، أن الزهرة سيكون واضحًا ساطعاً أما المريخ فقد لا يلاحظ للوهلة الأولى أسفل يسار الزهرة.

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