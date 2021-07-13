الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في المملكة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً عن الأسعار التي حققتها أمس الاثنين.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 218.34 ريال (58.23) دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 200.15 ريال (53.37) دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 191.05 ريال (50.95) دولار، بينما بلغ عيار 18 سعر 163.76 ريال (43.67) دولار.



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