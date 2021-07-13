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شكرا لقرائتكم قائد قوات الجوازات للحج يتفقد مركز الكر الموسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
قائد قوات الجوازات للحج يتفقد مركز الكر الموسمي
تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة
متابعات الخليج 365 - واس
تفقّد قائد قوات الجوازات للحج، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، أعمال اللجان الإدارية الموسمية بمركز “الكر” بمنطقة مكة المكرمة، لمراكز مداخل مكة المكرمة لمتابعة أعمال اللجان الإدارية الموسمية، التي تعمل خلال موسم الحج على مدار الساعة في الشميسي والتنعيم والكر والبهيتة، لإصدار العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج.
الدقة في تنفيذ الإجراءات
وأكد اللواء المربع، ضرورة الحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات والالتزام بالأنظمة والتعليمات، وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة باللجان الإدارية الموسمية في حينه، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
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