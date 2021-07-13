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لَقِيَ ما لا يقل عن 34 شخصًا حتفهم في حادث خطير في بوليفيا، عندما سقطت حافلة بركابها من ارتفاع 100 متر في منحدر جبلي، وتحطمت بالكامل.
وذكرت وسائل الإعلام البوليفية -نقلًا عن الشرطة- يوم الاثنين، أن عشرة ركاب آخرين أصيبوا بجراح؛ اثنان منهم في حالة خطيرة.
ووفقًا للتقارير؛ فقد كانت الحافلة في طريقها من قرية بوتولو إلى سوكري، عندما سقطت من على ارتفاع أكثر من 100 متر وتحطمت بالكامل.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، وقع الحادث بالقرب من قرية تشاتاكويلا على مسافة نحو 30 كيلومترًا من العاصمة الدستورية سوكري.
وذكرت صحيفة "باجينا سييت" أنه يمثل أسوأ حادث مروري تشهده بوليفيا حتى الآن هذا العام.
وذكرت صحيفة "إل ديبر" أن الشرطة ما زالت تحقق في سبب الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحافلة كانت تتسع لما لا يقل عن 32 شخصًا.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 10:02 AM
سقطت من ارتفاع أكثر من 100 متر وتحطمت بالكاملشاهد.. مصرع 34 شخصًا في سقوط حافلة في منحدر جبلي ببوليفيا
لَقِيَ ما لا يقل عن 34 شخصًا حتفهم في حادث خطير في بوليفيا، عندما سقطت حافلة بركابها من ارتفاع 100 متر في منحدر جبلي، وتحطمت بالكامل.
وذكرت وسائل الإعلام البوليفية -نقلًا عن الشرطة- يوم الاثنين، أن عشرة ركاب آخرين أصيبوا بجراح؛ اثنان منهم في حالة خطيرة.
ووفقًا للتقارير؛ فقد كانت الحافلة في طريقها من قرية بوتولو إلى سوكري، عندما سقطت من على ارتفاع أكثر من 100 متر وتحطمت بالكامل.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، وقع الحادث بالقرب من قرية تشاتاكويلا على مسافة نحو 30 كيلومترًا من العاصمة الدستورية سوكري.
وذكرت صحيفة "باجينا سييت" أنه يمثل أسوأ حادث مروري تشهده بوليفيا حتى الآن هذا العام.
وذكرت صحيفة "إل ديبر" أن الشرطة ما زالت تحقق في سبب الحادث.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحافلة كانت تتسع لما لا يقل عن 32 شخصًا.
، شاهد.. مصرع 34 شخصًا في سقوط حافلة في منحدر جبلي ببوليفيا ،
المصدر : الخليج 365
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