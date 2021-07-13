، "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.