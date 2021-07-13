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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 09:57 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة نجران
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.
، "الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقة نجران ،
المصدر : الخليج 365
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