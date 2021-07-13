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تستأنف جمعية الأملح الخيرية بمنطقة مكة، كفالة الأيتام عبر "مشروع كن رحيمًا واكفل يتيمًا" التابع لجمعية البر الخيرية بالأملح، والذي يهدف إلى كفالة 33 يتيمًا ويتيمة، وتوفير المساعدات اللازمة لهم وتأمين احتياجاتهم.
وقد دعا وحث رئيس الجمعية عائض بن راشد السبيعي، المحسنين وفاعلي الخير، على التبرع والصدقة؛ لا سيما في هذه الأيام الفاضلة والمباركة.
ويمكن التبرع للأيتام عبر الجمعية من خلال رقم الحساب والآيبان في مصرف الراجحي 181608010800903.
وللبنوك الأخرى عبر الآيبان: SA1980000181608010800903.
نسعد بتواصلكم وخدمتكم عبر واتساب الجمعية: 966555042144.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 08:54 AM
يهدف إلى كفالة 33 منهم وتوفير المساعدات اللازمة"الأملح الخيرية" بمنطقة مكة تستأنف كفالة الأيتام
تستأنف جمعية الأملح الخيرية بمنطقة مكة، كفالة الأيتام عبر "مشروع كن رحيمًا واكفل يتيمًا" التابع لجمعية البر الخيرية بالأملح، والذي يهدف إلى كفالة 33 يتيمًا ويتيمة، وتوفير المساعدات اللازمة لهم وتأمين احتياجاتهم.
وقد دعا وحث رئيس الجمعية عائض بن راشد السبيعي، المحسنين وفاعلي الخير، على التبرع والصدقة؛ لا سيما في هذه الأيام الفاضلة والمباركة.
ويمكن التبرع للأيتام عبر الجمعية من خلال رقم الحساب والآيبان في مصرف الراجحي 181608010800903.
وللبنوك الأخرى عبر الآيبان: SA1980000181608010800903.
نسعد بتواصلكم وخدمتكم عبر واتساب الجمعية: 966555042144.
، "الأملح الخيرية" بمنطقة مكة تستأنف كفالة الأيتام ،
المصدر : الخليج 365
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