الحصيني: أمطار على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارا على معظم المناطق، وهطول أمطار على المرتفعات وأجزاء من الربع الخالي، اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه متوقع أجواء من حارة الى حارة جدا نهارا ومعتدلة فجرا، كما أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الربع الخالي ومرتفعات عسير وجازان، وأجزاء من عمان والأمارات واليمن.

وأشار الى أنه متوقع أيضا هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، على أجزاء من الغربية والشرقية وغرب الوسطى.

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