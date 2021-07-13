إعادة ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بصحن المطاف

الرياض - محمد عبدالله - أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع أعداد الحجاج بصحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول بالمسجد الحرام.

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي (عبر موقع الرئاسة الإلكتروني)، إنه جرى إعادة ترتيب الملصلقات البالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وملصقات مصليات ركعتي الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد، إضافة إلى تخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الإدارة تسعى من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد إلى زيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

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