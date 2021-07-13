اخبار السعوديه

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب رعدية على عدة مناطق

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء طقسا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، نجران، عسير ، الباحة، مكة المكرمة)، بينما يكون الطقس حارا ومستقرا على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة تصل إلى 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

وذكر أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا