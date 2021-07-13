صور.. أمير القصيم يضع حجر أساس مشروع فلل الفردوس ببريدة

الرياض - محمد عبدالله - دشَّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، حجر الأساس لمشروع فلل الفردوس لبناء 920 فيلا شمال غرب مدينة بريدة. مشيرًا إلى أنها ستسهم في دعم برامج الإسكان، وتغطية احتياج المواطنين من السكن.

وأكد أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية، ويأتي ضمن خطط التوسع في الإسكان، بدعم من القيادة الرشيدة- أعزها الله- التي تدعم مشروعات الإسكان وتطوير الأراضي العقارية والمطورين العقاريين التي تنطلق من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وبيّن أن مشروع فلل الفردوس يضم 10 نماذج من الفلل التي يبلغ عددها 920 فيلا، وفي موقع استراتيجي بمدينة بريدة لقربه من المواقع الحيوية كالجامعة ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي والخدمات الصحية، لافتاً إلى أن اختيار الموقع كان موفقا من شركة سنام الإعمار، مبديًا سموه تفاؤله بالمشروع الذي سيغطي احتياج المواطنين بعد تنفيذه على أرض الواقع.

وحث أمير القصيم الجهات الحكومية على التعاون مع القائمين على هذا المشروع لإنهائه بهدف الاستفادة منه، وأن يكون أحد مراحل مبادرة أرض القصيم الخضراء لتشجير هذا المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية، كالأمانة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، مبديًا تقديره لرئيس مجلس إدارة شركة سنام الإعمار العقارية والقائمين على المشروع لاختيار المنطقة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمشروع معتز الجابري إلى أنَّ المشروع سيسهم في توفير العديد من النماذج السكنية المتطورة وبأسعار تتناسب مع فئات المجتمع كافة، مبيناً أن المشروع يشمل جميع الخدمات، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وتخلَّل الحفل الخطابي، الذي أقيم بهذه المناسبة، عرضًا مرئيًّا عن مشروع فلل الفردوس.