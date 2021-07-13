الرئيس التونسي يشكر خادم الحرمين على الدعم العاجل لبلاده

الرياض - محمد عبدالله - قدَّم الرئيس التونسي قيس سعيّد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتوجيهه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أجل دعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19).

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، أمس، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه أكَّد السفير الصقر أنَّ المملكة لا تدخّر أيّ جهد لدعم البلدان الشقيقة والصديقة متى ما اقتضت الحاجة؛ فهي دائمًا في حالة استعداد وتأهب لمدّ يد العون والمساعدة دون تردُّد.