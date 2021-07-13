شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث أمن الحج يكشف الخطة الأمنية لموسم العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، في تصريحات مع قناة "العربية" إن كورونا فرضت بروتوكولات واشتراطات استثنائية خلال موسم الحج.

وأوضح "الشويرخ"، أن العقوبات المترتبة على مخالفي نظام الحج أو يرغب الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح رسمي، الغرامة بحوالي 10 آلاف ريال، فيما تتكرر العقوبة مع تكرار الشخص للمخالفة.

ولفت إلى أن العقوبة بدأ تطبيقها من 25 ذي القعدة، وستستمر إلى السادس عشر من شهر ذي الحجة، بهدف ضبط الحالة الأمنية والحفاظ على سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.