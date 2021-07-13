الحصيني يتوقع موجة حارة وهطول أمطار على عدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء من حارة إلى حارة جدا نهارًا، ومعتدلة فجرًا.

كما توقع الحصيني أمطارًا من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من الربع الخالي، ومرتفعات عسير، وجازان.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية، والشرقية وغرب الوسطى.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة المنطقة الشرقية وسماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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