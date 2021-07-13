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شكرا لقرائتكم جامعة طيبة تحدد موعد إغلاق باب القبول الإلكتروني لبرامج الانتظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13
وقالت عمادة القبول والتسجيل، إنه يرجى التأكد من صحة إدخال البيانات الشخصية، واختيار الفرع، ومراجعة البيانات الأكاديمية، وترتيب الرغبات.
جامعة طيبة تحدد موعد إغلاق باب القبول الإلكتروني لبرامج الانتظام
للعام الجامعي 1443هـ
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، تنبيها، بأنه يوم الأربعاء 4-12-1442هـ، سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الانتظام للعام الجامعي 1443هـ .
برامج المنح الدراسية
وأوضحت أيضا أنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لبرامج المنح الدراسية لغير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ، يوم الأربعاء 4-12-1442هـ.
التأكد من صحة البيانات
وقالت عمادة القبول والتسجيل، إنه يرجى التأكد من صحة إدخال البيانات الشخصية، واختيار الفرع، ومراجعة البيانات الأكاديمية، وترتيب الرغبات.
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