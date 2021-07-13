جامعة طيبة تحدد موعد إغلاق باب القبول الإلكتروني لبرامج الانتظام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، تنبيها، بأنه يوم الأربعاء 4-12-1442هـ، سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الانتظام للعام الجامعي 1443هـ .

برامج المنح الدراسية

وأوضحت أيضا أنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لبرامج المنح الدراسية لغير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ، يوم الأربعاء 4-12-1442هـ.

التأكد من صحة البيانات

وقالت عمادة القبول والتسجيل، إنه يرجى التأكد من صحة إدخال البيانات الشخصية، واختيار الفرع، ومراجعة البيانات الأكاديمية، وترتيب الرغبات.

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