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قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كل الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارًا من يوم الأحد 25 يوليو وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضًا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية، بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد وفق "روسيا اليوم".
وسجلت الكويت يوم أمس الاثنين 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد 377 ألفًا و364 حالة، وحصيلة الوفيات 2136 حالة.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 08:34 AM
يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 377 ألفًا و364 حالةالكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لمكافحة كورونا
قرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق كل الأنشطة الخاصة بالأطفال بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارًا من يوم الأحد 25 يوليو وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضًا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية، بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد وفق "روسيا اليوم".
وسجلت الكويت يوم أمس الاثنين 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة.
ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء في البلاد 377 ألفًا و364 حالة، وحصيلة الوفيات 2136 حالة.
، الكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لمكافحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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