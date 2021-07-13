شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. لحظة تأثر مقدم قناة القرآن الكريم عند مشاهدة رفع ستار الكعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تأثر ياسين اللحياني مذيع ومقدم قناة القرآن الكريم، أثناء تذكره للحظات مشاهدته رفع ستار الكعبة المشرفة، ووضع إزار أبيض حولها، استعدادا لموسم الحج.

وقال اللحياني: "كأن هذا البياض الذي تكتسي به الكعبة هو انعكاس لبياض ملابس الإحرام ونفوس الحجيج وهم قادمون لهذا المكان بسكينة وحب".

يذكر أن ياسين اللحياني ألف الملايين صوته المميز الذي تكسوه الطمأنينة، للبث الحي للحرم المكي الشريف.