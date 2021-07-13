وزير النقل يعلن تشغيل محطة جدة بشبكة قطار الحرمين السريع

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أنَّه سيتمّ تشغيل محطة جدة المركزية التابعة لشبكة قطار الحرمين السريع، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأشار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى جاهزية المحطة لعودة الرحلات وخدمة المسافرين.

وأكَّد الجاسر الحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير تجربة تنقل أفضل للمسافرين وضيوف الرحمن.

وكان الجاسر قد رفع أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة على موافقتها الكريمة بإصلاح محطة قطار الحرمين السريع وتحمُّل المقاول كافة التكاليف، وعمل الشركة المنفذة لإنهاء كافّة الإصلاحات قبل موسم الحج القادم.