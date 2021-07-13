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السعودية | الأرصاد: وسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة )

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

نشر قبل 14 ثانية - 7:15 صباحًا, 13 يوليو 2021 م

المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة ) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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