شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. رياح على 5 مناطق وحار ومستقر على باقي المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان ، نجران ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة ) بينما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.