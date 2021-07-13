شكرا لمتابعة خبر عن قاضِ بجازان يقف حائرا بين زوجين أبكمين ويؤجل الجلسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تفاجأ قاضٍ في منطقة جازان، بزوجين أبكمين، خلال جلسة الاستماع لقضية طلاقهما، الأمر الذي انتهى بتأجيل الجلسة، وطلبه الاستعانة بمترجمين للغة الإشارة.

وطلبت الزوجة فسخ النكاح بسبب كثرة المشكلات بينها وبين زوجها، واستخدامه سيارة باسمها وكثرة المخالفات المرورية، وعدم النفقة، بحسب الوطن.

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها، حيث وقف القاضي حائرا ثم قرر تأجيل الجلسة بينهما، للاستعانة بمترجمي الإشارة.