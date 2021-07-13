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تنبيه من ‏عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، تنبيها، بأنه يوم الأربعاء 4-12-1442هـ، سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الإنتظام للعام الجامعي 1443هـ .

وأوضحت أيضا أنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لبرامج المنح الدراسية لغير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ، يوم الأربعاء 4-12-1442هـ.

وقالت عمادة القبول والتسجيل، إنه يرجى التأكد من صحة إدخال البيانات الشخصية، واختيار الفرع، ومراجعة البيانات الاكاديمية، وترتيب الرغبات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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