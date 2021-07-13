شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من ‏عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، تنبيها، بأنه يوم الأربعاء 4-12-1442هـ، سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الإنتظام للعام الجامعي 1443هـ .

وأوضحت أيضا أنه سيتم إغلاق بوابة القبول الإلكتروني لبرامج المنح الدراسية لغير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ، يوم الأربعاء 4-12-1442هـ.

وقالت عمادة القبول والتسجيل، إنه يرجى التأكد من صحة إدخال البيانات الشخصية، واختيار الفرع، ومراجعة البيانات الاكاديمية، وترتيب الرغبات.