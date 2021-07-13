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تركي الحمد يحذر من أي خلاف مع المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الكاتب تركي الحمد، من التعمق في أي خلاف مع المملكة، مؤكدًا أنها تشكل القوة الأكبر في الخليج.

وقال الحمد: "تشكل القوة الأكبر في شبه جزيرة العرب، سواء مساحة أو سكانا أو اقتصادا، وهذه حقيقة وليست رأيا".

وتابع: "خاصة في ظل حركة تجديد مفاصل الدولة والمجتمع والاقتصاد التي يقودها الأمير ، والتي ستؤتي أكلها بعد حين ليس ببعيد".

وأضاف: "بمعنى، أن دول شبه الجزيرة مجتمعة لا تشكل أثرا في النهاية دون السعودية، وأي خلاف طاريء آني، يحجب عن النظر من أن المصلحة المشتركة البعيدة هي الأهم، من منظور استراتيجي وليس تكتيكي سريع الزوال".

واختتم: "خلاصة القول هي أن أي خلاف مع السعودية، يراد له أن يتعمق ليكون فراقا، هو في الخاتمة ليس في صالح من ينبش في حفرة يراد لها أن تكون هوة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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