بالصور.. «الصحة» تدعم توطين صناعة الأدوية في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قام وفد من وزارة الصحة برئاسة الوكيل للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى بجولة تفقدية لمصنع "سعودي بايو"، الواقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال في منطقة الرياض، الذي يُقام بشراكة سعوديّة دنماركية؛ وذلك دعمًا من الوزارة لعملية توطين صناعة الأدوية في المملكة.

واطلع الوفد على مراحل الإنتاج والأداء التشغيلي في المصنع، مشيدًا بالخطوات والجهود الهادفة إلى استكمال عملية توطين صناعة الأنسولين بالمملكة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي هذه الجولة في إطار تعزيز قطاع الأدوية الحيوي بالمملكة ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى استقطاب الشركات العالمية، تعزيزًا لمكانة السوق السعودي في مختلف القطاعات الحيوية، وأحدها هو توطين صناعة الأنسولين التي بدأت مراحلها الأولى العام الماضي 2020 .