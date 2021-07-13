شكرا لمتابعة خبر عن صور..وضع حجر الأساس لمركز الأمن النووي الذي ساهمت المملكة في إنشاءه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وضع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الاثنين حجر الأساس، لمركز الأمن النووي الذي ساهمت المملكة في إنشاءه، لتعزيز الأمن العالمي ومكافحة الإرهاب النووي.

وذكرت الوكالة في بيان أن مركز التدريب والتوضيح في مجال الأمن النووي الجديد الذي ستبلغ تكاليفه أكثر من 3. 11 مليون يورو، يقع في مرفق الوكالة الدولية في منطقة "سيبرسدورف" التي تبعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة النمساوية فيينا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2023.

ونشر الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صورًا لجانب من الاحتفال بوضع حجر الأساس للمركز الجديد.

وعلق الأمير عبدالله بقوله: "سُعدت بحضور حفل وضع حجر الأساس لمركز الأمن النووي، والذي يُمثل أحد ثمار التعاون المميز بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ساهمت المملكة في إنشاءه لمكافحة الإرهاب النووي، وتعزيز منظومة الأمن النووي عالميا".