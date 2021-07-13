شكرا لمتابعة خبر عن سليمان العقيلي: التحالف مع بعض الدول يفجر الحروب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الكاتب السياسي سليمان العقيلي، أن التحالف أحيانًا لا يجوز مع كل الدول، فليس كل تحالف يجلب الاستقرار.

وقال العقيلي: "التحالف مع بعض الدول يجلب الاستقرار، ويؤدي إلى الأمن، ويحل المشكلات ويحتضن المبادرات، ويمثل مفتاحًا للمستقبل".

وتابع: "مع دول أخرى يفجر الحروب، ويخلق الأزمات، ويجهض المبادرات، ويعقد الأوضاع ويكثر الأعداء، ويعزز مصادر التهديد"، مضيفا: "الأول جزء من الحل، والثاني جزء من المشكلة".

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