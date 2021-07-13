أخبار السعودية اليوم.. إعلان أماكن صلاة عيد الأضحى.. و«طقس الحج» غدا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و1523 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وإلى التفاصيل:

خادم الحرمين يُوجِّه بدعم تونس باللقاحات والأجهزة بشكل عاجل لمكافحة كورونا

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وذلك استجابة لطلب فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وزارة الداخلية: تنفيذ القصاص في فيصل القحطاني قاتل فارس الحمامي بعسير

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، حكم القتل قصاصا في أحد الجناة بمدينة أبها، بمنطقة عسير، بعدما أقدم، فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني (سعودي الجنسية)، على قتل فارس بن علي بن سعيد الحمامي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

تورط 6 مواطنين في مشاجرة جماعية بالقصيم.. والشرطة تعلن ضبطهم

كشفت شرطة منطقة القصيم، اليوم الإثنين، عن ضبط 6 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية وفق مقطع فيديو متداولة، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم، وهم 6 مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.

وزارة الشؤون الإسلامية تحدد أماكن صلاة عيد الأضحى.. وموعد إقامتها

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الإثنين، أن صلاة عيد الأضحى ستقام في مصليات الأعياد والجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها الجمعة مؤقتًا، وتكون إقامتها بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة.

عبدالفتاح مشاط: توعية مصورة للحجاج عبر التطبيقات الإلكترونية ورسائل الـ«sms»

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن التوعية الموجهة للحجاج ستكون بشكل مكثف؛ لتصل إلى الحاج مباشرة عبر التطبيقات الإلكترونية أو رسائل الـsms التي تتضمن توعية مصورة لرحلة الحج بالكامل.

وزارة الصحة: إعطاء 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر 587 مركز تطعيم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إعطاء 20 مليون جرعة (20,000,000) من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم مناطق السعودية، وبينت الوزارة أنه تم إعطاء جرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كل مناطق السعودية.

5 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا.. والرياض في المقدمة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 179 حالة شفاء، من إجمالي 1523 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 111 حالة تعاف في مدينة مكة المكرمة، و100 في جدة، و92 في الطائف.

الصحة: ارتفاع حالات كورونا الحرجة.. والنشطة تسجل 10510

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1434 حالة، بينما تم أمس الأحد تسجيل 1418 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا، حيث تم تسجيل 10510 حالات، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 10805 حالات.

إعلان حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية لموسم الحج غدا الثلاثاء

يعلن المركز الوطني للأرصاد، غدا الثلاثاء، حالة الطقس المتوقعة وأهم الظواهر الجوية المحتملة لموسم حج هذا العام 1442هـ، وتوقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، أجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا على مرتفعات جازان، نجران، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

مركز الأرصاد: 6 مدن سعودية الأشد حرارة خلال طقس الإثنين

قال المركز الوطني للأرصاد، إن 6 مدن بالمملكة كانت الأعلى ارتفاعا في درجة الحرارة اليوم الإثنين، وأضاف المركز، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن النعيرية سجلت 51 درجة مئوية، وتلتها الدمام بتسجيل 50 درجة مئوية، فيما سجلت كل من «الرياض، والقيصومة، والأحساء» 49 درجة مئوية، وسجلت رفحاء 47 درجة مئوية.

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