السعودية | الرئيس التونسي يلتقي بسفير المملكة لدى تونس

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التقى فخامة الرئيس التونسي قيس سعيٌد أمس، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وقدم الرئيس التونسي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتوجيهه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19).

من جانبه أكد السفير الصقر أن المملكة لا تتدخر أي جهد لدعم البلدان الشقيقة والصديقة متى ما اقتضت الحاجة، فهي دائمًا في حالة استعداد وتأهب لمد يد العون والمساعدة دون تردد.