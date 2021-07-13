شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الحج» تكشف خططها الأمنية والمرورية والتنظيمية للحج.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد ‏قيادة قوات أمن الحج اليوم المؤتمر الصحفي الأول بالمشاعر المقدسة لاستعراض خططها الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1442هـ.

ويشارك في المؤتمر، قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، ومساعد قائد قوات أمن الحج، لأمن الطرق اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد، وقائد قوات الجوازات، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.