شكرا لقرائتكم خبر عن 1244 إصابة بكورونا.. وارتفاع «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حاليا لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة، لافتةً الانتباه إلى أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

إلى ذلك، سجلت الوزارة، أمس، 1244 حالة مؤكدة وتعافي 1523 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10510 حالات منها (1434) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 502439 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 483937 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16 حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7992 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.