شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل «وصفتي» في 61 مركزا صحيا ومستشفى بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح تجمع محافظة الأحساء الصحي أن عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها عبر خدمة «وصفتي» خلال شهر يونيو 2021م بلغ 49000 وصفة طبية، ليصبح إجمالي عدد الوصفات منذ تفعيل الخدمة وحتى الآن أكثر 486000 وصفة. وأبان التجمع أنه فعل مؤخرا خدمة «وصفتي» لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت المفعلة للخدمة 61 منشأة صحية، منها 58 مركزا صحيا، إضافة إلى مستشفى الجفر العام، ومستشفى مدينة العيون، كما يعمل «التجمع» على إضافة الخدمة في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.