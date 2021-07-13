شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم كورونا يتجاوز 20 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة عن وصول عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة لسكان المملكة من مواطنين ومقيمين، إلى 20 مليون جرعة.

وقالت الوزارة: «بفضل الله، تم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة لقاح عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة»، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي».

وأوضحت الوزارة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حاليا لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة، لافتةً الانتباه إلى أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.