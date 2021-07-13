شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع الملك فهد.. 40.4 مليون نسخة من كتاب الله لمسلمي العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 19.5 مليون إصدار خلال العام الحالي

6 ترجمات جديدة لمعاني القرآن الكريم

9 مشروعات تطويرية للأمن السيبراني

منجزات تقنية لتيسير القراءة والحفظ

دعم التجوال الافتراضي بأقسام المجمع

نسخة من تطبيق مصحف المدينة على نظام «ويندوز»

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لم تقتصر جهود المملكة على خدمة الحرمين الشريفين ودعم خدمات الحجيج والمعتمرين والزوار وحسب؛ بل طال ذلك الاهتمام بكل أمور المسلمين، وخصصت جُلَّ اهتمامها للعناية بالمصدر التشريعي الخالد لهذه الأمة العظيمة، ونشر القرآن الكريم وعلومه وترجمات معانيه في أرجاء المعمورة، ودعم الأعمال البحثية والمبادرات والمشروعات العلمية والتقنية التي تخدم كل ما له علاقة بالقرآن الكريم وعلومه.

دعم متواصل

وتشرف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة منذ إنشائه وحتى اليوم، بتوزيع 40 مليونًا و400 ألف نسخة من كتاب الله الكريم، فيما بلغ إنتاج السنة التشغيلية الحالية أكثر من 19.5 مليون نسخة من مختلف الإصدارات، في أعلى كمية إنتاج سنوي للمجمع منذ إنشائه رغم جائحة كورونا، إلى جانب إطلاق مشروعات ومنتجات تخدم كتاب الله تتماشى مع حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمملكة.

إصدارات جديدةوساهمت المنجزات العلمية والتقنية منذ بداية شهر ربيع الآخر وحتى نهاية شوال من العام الجاري، لأول مرة، بالعديد من الإصدارات، من بينها إصدار المصحف الجوامعي «3»، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكَنَّادية: «ترجمة جديدة تطبع لأول مرة»، وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند في ولاية كرناتكا، ويتحدث بهذه اللغة نحو 50 مليون نسمة، واللغات الثلاث الأخرى هي: التاميلية، والتِّلَغُو، والمليبارية أو «المليالم»، والترجمة الكردية «باللهجة الكرمنجية»: «ترجمة جديدة تطبع لأول مرة»، ويتحدث باللغة الكردية نحو 20 مليون ناطق، ولها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمنجية ويتحدث بها حوالي 10 ملايين نسمة في الموصل بالعراق، وتمتد إلى القفقاز في روسيا، وترجمة اللنغالا «أو اللغة اللنغالية»: «ترجمة جديدة تطبع لأول مرة»، وتنتشر لغة اللنغالا في جمهورية الكنغو «أو الكونغو- برازافيل» في وسط أفريقيا، وعدد المتحدثين بها قرابة مليوني نسمة، وإنتاج 6 آلاف نسخة من مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بطريقة برايل، وبدء التوزيع.

مصحف المدينة

وشملت إنجازات المجمع إطلاق النسخة الثالثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية، وشملت الميزات الجديدة إضافة أيقونة تتضمن 12 تفسيرًا جديدًا «تفسيرًا ميسرًا»، وإدراج 6 ترجمات جديدة لمعاني القرآن الكريم، و3 كتب جديدة في المكتبة، وإدراج أيقونة لمشاركة أي نص من القرآن الكريم على مستوى الآية أو الآيات وفق الرسم العثماني، وتمكين المستخدم من وضع علامة توقف عند انتهاء قراءة المستخدم على رقم الآية، وإضافة أيقونة في وسط أسفل «فهرس التطبيق» عند وضع علامة توقف، وزر في الجهة اليمنى للرجوع إلى الخلف في جميع مبوَّبات التطبيق الرئيسة، وتمكين المستخدم من خاصية نسخ أي نص من التفاسير، والترجمات في التطبيق، وتصميم برنامج «المساعدة على حفظ القرآن الكريم» في أسفل مبوبات المكتبة، وإدراج خاصية البحث في كل كتب المكتبة: مرتَّبة، ومصنَّفة بحسب كل كتاب، وإمكان البحث على مستوى الرقم في المكتبة.

الأمن السيبراني وتم تفعيل إستراتيجية الأمن السيبراني بالمجمع استجابة للأمر السامي الكريم المتضمن رفع مستوى الأمن السيبراني بجميع الجهات الحكومية، إذ جرى إعداد إستراتيجية الأمن السيبراني لتمكين المجمع من الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، وتهدف الإستراتيجية إلى دعم أعمال المجمع، وحماية الأصول المعلوماتية والتقنية بالمجمع، وتحقيق الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز سلوك أفضل الممارسات في المجال، حيث تتضمن عدة مبادرات في الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، ومنع وكشف التهديدات السيبرانية، ومعمارية الأمن السيبراني، وبناء قدرة القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، كما اشتملت على 9 مشروعات تطويرية لتنفيذ هذه المبادرات.

النشر الحاسوبيكما شهد المجمع هذا العام إطلاق الإصدار الأول من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، وهو تطبيق يعمل على نظام «أبل ماكنتوش»، كأداة للبحث عن نصوص الآيات القرآنية، وكتابتها بخط الرسم العثماني برواية حفص عن عاصم «المطابق للرسم المستخدم في مصحف المدينة النبوية»، مع إمكانية إدراجها في برنامج معالجة النصوص «مايكروسوفت وورد MS Word»، وبرنامج النشر المكتبي «أدوبي إن ديزاين Adobe Indeisgn»، ويتميز بإدراج الآيات القرآنية على هيئة خط True Type مما يسهل أعمال التحرير والتنسيق.

وأعلن المجمع أنه - بمشيئة الله - سيتم في الإصدار التالي إضافة إمكانية إدراج الآيات القرآنية في برنامج الرسم «أدوبي إليستريتور Adobe Illustrator»، وفي برنامج معالجة وتعديل الصور «أدوبي فوتوشوب Adobe Photoshop»، وإضافة مصحف المدينة النبوية برواية ورش، وقريبًا سيتم إطلاق نسخة كاملة من التطبيق تعمل على نظام الويندوز.

التجوُّل الافتراضي

إضافة إلى ما سبق من الإنجازات، فقد جاء دعم التجوُّل الافتراضي بالمرشد السياحي «المسجد النبوي + المجمع» ضمن مبادرات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ لمواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030، وانتهى المجمع من إنشاء موقعٍ إلكتروني يقدم خدمة مجتمعية لعموم المسلمين في أرجاء المعمورة، وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتجوال الافتراضي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتقنية التجوال الافتراضي 360 درجة، كما يدعم الموقع إمكانية التنسيق مع مرشدين سياحيين مؤهلين لإدارة الجولات الافتراضية، وتقديم شرح صوتي لما يتم عرضه، والتفاعل مع الزوار المشاركين في الجولة والإجابة عن استفساراتهم، كما أتاح المجمع رابطًا إلى صفحة خاصة للتجوال الافتراضي داخل المجمع بتقنية الواقع الافتراضي 360 درجة، تم دعمها بمرشد متخصص من موظفي المجمع، يتولى الشرح والرد على استفسارات الزوار المشاركين في الجولة، برنامج تنظيم زيارة مقر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

ورغبة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في تنظيم خدمة زيارة المجمع من قِبل المواطنين والمقيمين والمعتمرين وغيرهم للاطلاع على الجهود التي قدمتها الدولة لهذا الصرح، وتطبيقًا للبروتوكولات الصحية لسلامة زائري المجمع من فيروس كورونا، أنشأ المجمع صفحة على موقعه الإلكتروني لاستقبال طلبات الزيارة، يمكن من خلالها حجز مواعيد الزيارة بطريقة سهلة.